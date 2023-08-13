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蔚来 NIO Day 2023 举办城市揭晓，西安以 46% 得票率胜出

2023/8/13 22:22:47 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 13 日消息，今日晚间，NIO Day 2023 城市申办投票通道关闭，申办最后的投票结果正式揭晓。最终西安以 46% 的得票率（共计 87793311 票）成为 NIO Day 2023 的主办城市（以社区用户的蔚来值作为投票数值）。

据称，本次申办累计收到 190027531 票，广州和哈尔滨在最终的投票环节分别获得 78952987 票和 23281233 票的支持。

李斌表示，感谢广州和哈尔滨车友的全情投入，祝贺西安!

据IT之家此前报道，蔚来 NIO Day 的申办条件如下：

  • 申办城市过往 8 年内没有举办过 NIO Day

  • 2023 年 12 月 1 日-31 日期间有连续 14 天可用档期，活动日须设在周六

  • 内场场地需配备室内 / 半室内场地

  • 舞台座椅搭建后，最少可容纳 8000 人

  • 外场场地可在室内或室外选择，也可是公共场地，但允许使用围栏封闭作为活动专属区域

  • 可使用搭建面积最少 5000 平方米

据了解，NIO Day 是“蔚来一年一度发布新品的盛会”，也是“用户和朋友们一年一度的聚会”，从 2017 年以来，迄今为止已举办六届。

  • 2017：首届 NIO Day，北京举办，发布首款车型 —— 旗舰 SUV ES8，以及 NIO Pilot 辅助驾驶系统、NOMI 车载“人工智能”系统、电能服务体系 NIO Power

  • 2018：上海举办，发布全新车型 —— 中型 SUV ES6，以及旗舰 SUV ES8 的六座版车型

  • 2019：深圳举办，发布旗舰 SUV ES8 改款车型，以及全新车型 —— 轿跑 SUV EC6

  • 2020：成都举办，发布全新车型 —— 旗舰轿车 ET7，以及第二代换电站、150kWh 固态电池（截至发稿仍未交付）、蔚来全栈智能驾驶技术 NAD

  • 2021：苏州举办，发布全新车型 —— 中型轿车 ET5，以及 7kW、11kW 两款直流充电桩

  • 2022：合肥举办，发布两款全新车型 —— 中大型轿跑 SUV EC7、旗舰 SUV 全新一代 ES8，以及第三代换电站

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关键词：蔚来

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