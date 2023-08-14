一加 Ace 2 Pro 手机预热：率先支持超级 n8 5G 信号，采用 4 天线设计

IT之家 8 月 14 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 发布，一加手机预热称该手机不仅支持超级 n28 5G 信号，更率先支持超级 n8 5G 信号。

据官方介绍，一加 Ace 2 Pro 手机采用 4Rx 天线技术，相比行业主流 2 天线设计，4 天线设计更能充分发挥 n28 和 n8 基站 4 发 4 收特性，“有效提升下行速率和信号连接能力”。超级 n28/ n8 5G 信号可提升 5G 网速 1 倍，信号抗干扰能力提升 2 倍，超级 n28 信号接收范围提升 1.33 倍，超级 n8 信号接收范围提升 1.2 倍。

一加 Ace 2 Pro 手机此前还官宣支持全新一代 Wi-Fi 7 协议，搭载独家自研“主动增强式超级 Wi-Fi 技术”，官方宣称“通过防丢包、抗干扰、主动超频三大技术加持，Wi-Fi 信号穿墙能力、传输稳定性、抗干扰能力大幅提升”。此外，该产品行业创新采用 Wi-Fi / 蓝牙独立天线设计，据称“彻底解决 Wi-Fi 信号和蓝牙信号互相干扰问题”。

一加 Ace 2 Pro 手机目前已经确认搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，提供 24GB LPDDR5X 超级内存 + 1TB UFS 4.0 旗舰闪存版本，搭载体积为 600mm³ 的 X 轴线性⻢达。

此外，一加 Ace 2 Pro 还全球首发京东方 Q9+ 发光材料，搭载 6.7 英寸全新 1.5K “灵犀触控屏”，局部峰值亮度达 1600 尼特，支持 120Hz 刷新率以及 2160Hz 高频 PWM 调光；机身内置 5000mAh 电池，支持全新一代长寿版 150W 有线快充。

一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 正式发布，届时IT之家将带来最新报道，感兴趣的朋友可以关注一下。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。