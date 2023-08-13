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一加 Ace 2 Pro 手机预热：支持全新一代 Wi-Fi 7 协议

2023/8/13 10:23:43 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 软媒新友1933769雨雪载途Flit_刘 的线索投递！

IT之家 8 月 13 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 发布，今日官方继续对新机预热，新机支持全新一代 Wi-Fi 7 协议。

官方称，支持 Wi-Fi 7 协议的一加 Ace 2 Pro“Wi-Fi 速度更快，带宽提升，轻松跑满网速；Wi-Fi 连接更稳，复杂网络环境依然稳定连接；带来更高速、更稳定的 Wi-Fi 网络新体验！”

此外，一加 Ace 2 Pro 还支持全新超线性立体声双扬声器，支持杜比全景声、空间音频。

一加 Ace 2 Pro 还搭载自研游戏云计算专网技术，实际 30 分钟游戏测试，弱网环境的网络高时延次数最高可降低 99.43%。

IT之家汇总一加 Ace 2 Pro 目前已经公布的官方配置信息：搭载高通第二代骁龙 8 处理器，最高辅以 24GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 闪存；首发全新 1.5K 灵犀触控屏，支持湿手操控，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，搭载等效 5000mAh 电池，首发全新一代长寿版 150W 超级闪充，首次支持 UFCS 融合快充协议，附带 150W GaN 充电适配器，配备独家三段式开关设计，支持红外遥控、低功耗蓝牙 5.3、多功能 NFC、双频 GPS 定位，搭载仿生振感马达、超薄光学屏幕指纹。

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关键词：一加Ace 2 Pro

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