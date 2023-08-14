消息称谷歌已于 7 月开始向 Chromebook OEM 收取授权费，占总成本的 1% 到 2%

IT之家 8 月 14 日消息，Chromebook 是一种使用谷歌的 ChromeOS 操作系统的笔记本电脑，主要面向教育市场和低价消费者。Chromebook 的优势是软件免费，应用丰富，系统更新快速。据台湾地区经济日报报道，谷歌最近改变了策略，开始对 Chromebook 的软件收取授权费用，这对笔记本电脑的成本和价格有一定的影响。

据报道，谷歌已经通知了惠普、联想等 Chromebook 的品牌方，从 7 月 1 日起对软件收费。收费金额根据笔记本电脑的价位和规格而定，高端机型收取十几到几十美元，低端机型收取个位数美元，这相当于占总成本的 1% 到 2%。

为了避免支付额外的费用，品牌方在 7 月 1 日之前加快了采购和出货的速度，导致第二季度的市场需求超出预期。据统计，全球第二季度笔记本电脑出货量比第一季度增长了 20.9%。其中，Chromebook 占了很大一部分。

但是在第三季度，随着收费新制的实施和疫情的缓解，Chromebook 的需求将回归平淡。IT之家注意到，调研机构统计，2021 年全球 Chromebook 的出货量达到 3750 万台，创下历史新高。但是，在 2022 年和 2023 年，出货量将分别降至 1950 万台和 2000 万台。

谷歌对 Chromebook 收费的影响有多大？业内人士认为，虽然成本上升了一些，但是 Chromebook 在全球教育市场仍然有很强的竞争力。北美是 Chromebook 最大的市场，美国政府为了支持在线教育，提供了巨额的补贴和采购计划。此外，Chromebook 也没有太多的替代方案，品牌方可以通过寻找更便宜的硬件方案来降低成本。

不过，Chromebook 也面临着一些挑战和问题。例如，软件支持的有效期很短，几年后就无法更新或访问某些网站。维修成本也很高，有时候换一个新的比修理一个旧的更划算。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。