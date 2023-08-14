索尼财报透露 PS5 硬件盈利能力下滑，销量成首要目标

IT之家 8 月 14 日消息，索尼的最新财报显示，PS5 的盈利能力可能面临危机。由于不同地区和销售渠道的促销活动发生变化，索尼预估其 PS5 硬件的盈利率出现下滑，生产成本可能在某种程度上超过销售成本。目前尚不清楚索尼是否仍在以盈利的方式销售 PS5 主机，或者是否能够在 2023 财年内保持盈利。

根据财报，索尼在 2023 财年第一季度（4 月至 6 月）出货了 330 万台 PS5，略低于预期。为了提高 PS5 的销量，索尼在今年 7 月份对 PS5 的价格进行了下调，将其在除美国以外的几乎所有市场的售价降低了约 50 美元，这是在去年索尼提高了 PS5 在全球市场的售价之后的一次反向调整。

现在，索尼更关注的是实现其在 2023 财年内出货 2500 万台 PS5 的宏伟目标，而不是盈利能力。如果达成这一目标，那么到 2024 年 3 月，PS5 的总出货量将达到 6300 万台。

IT之家注意到，索尼的财报还提到了销售渠道组合对盈利性的影响，销售渠道组合也就是 PS5 在哪里被销售，索尼从其直接面向消费者的零售渠道（如 PlayStation Direct 商店）销售的 PS5 获得的利润要高于从零售商（如百思买和亚马逊）销售的 PS5。

据最新数据显示，PS5 已经在全球范围内出货了 4170 万台，落后于 PS4 在同一时期出货的 4370 万台。至于增加盈利性，索尼高管埃里克・伦佩尔（Eric Lempel）曾表示，“我们期望（PS5）成为我们有史以来最成功和最赚钱的游戏机一代。”

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