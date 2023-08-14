动视确认《使命召唤：现代战争 3》定价 70 美元，跟前作相同

IT之家 8 月 14 日消息，《使命召唤》系列是全球最受欢迎的第一人称射击游戏之一，每年都会推出新作，吸引无数玩家的关注。今年 11 月 10 日，《使命召唤》系列的最新作品《使命召唤：现代战争 3》将在 Xbox One 和 PlayStation 4 平台上发售。然而这款备受期待的游戏售价不菲，高达 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币）。

据 Xfire 网站报道，动视暴雪（Activision Blizzard）的发言人确认，《使命召唤：现代战争 3》将以 70 美元的价格发售，与去年创下销售纪录的《使命召唤：现代战争 2》持平。该发言人表示，《使命召唤：现代战争 3》是一款“高端产品”，其定价也是合理的。除非销量不再符合预期，否则动视暴雪不会改变其“高端产品”策略。

有些玩家曾经希望《使命召唤：现代战争 3》能够降低售价，甚至低于 40 美元，因为他们认为这款游戏只是去年发售的《使命召唤：现代战争 2》的一个增强版，没有太多创新。但动视暴雪表示，《使命召唤：现代战争 3》是完整的高级版本，不是 DLC。

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