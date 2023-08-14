小鹏汽车：预计年底有 50 座城市落地 XNGP，无图区域能力正在开发中

IT之家 8 月 14 日消息，小鹏汽车今日上午通过微博宣布，预计到今年年底，将会有 50 座城市实现 XNGP 的落地。此外，XNGP 的无图区域能力也正在开发中。

据介绍，目前小鹏 XNGP 的城市 NGP 和高速 NGP 仍只能在“有图”状态下使用，“无图”指的是无高精地图 —— 具备厘米级数据和模型的道路信息的精细化地图。

而 XNGP 的无图化，指的是在不再有确定信息输入和预验证过程并有环境干扰状态下，完全依靠车辆自身感知元器件、实时感知能力来完成的辅助驾驶。据称，XNGP 无图区域能力的开发是为了提高用户和城市的普及率、进一步实现全场景辅助驾驶，并为无人驾驶铺路。

IT之家此前报道，小鹏汽车 7 月上旬向北京用户全量推送城市 NGP，时隔一周后官方宣布，小鹏城市 NGP 北京全量推送首周的总使用里程达到 16914 公里，城市 NGP 高频用户渗透率 99.31%，里程渗透率 98.97%，时长渗透率达到 98.91%，被动接管次数为每千公里 3.3 次。

城市 NGP 是用户在导航上设置目的地并发起导航后，在可用城市道路上激活功能，车辆能够完成本车道巡航跟车、导航 / 超车变道、汇入 / 汇出道路、红绿灯识别起停、路口 / 环岛 / 隧道通行、避让其他交通参与者（行人、骑行者）等动态任务的智能导航辅助驾驶。

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