小鹏汽车发布极端天气用户关怀服务政策，包括救援、检测、维修等

IT之家 8 月 3 日消息，这段时间受台风“杜苏芮”北上影响，我国多个省份都出现极端天气，而京津冀地区更是迎来 1963 年 8 月以来的最强暴雨。

为了给受自然灾害影响的用户提供保障，小鹏汽车现宣布为灾害范围内的用户推出五大关怀服务：

- 救援无忧：车辆因城市积水受闲或故障导致无法行驶，官方可提供免费道路救援服务。

- 检测无忧：极端天气下长时间涉水或涉水深度超过车轮，可安排免费的三电系统及涉水零部件检查。

- 维修无忧：车辆受极端天气影响导致车辆受损需进行保险报案，将协助快速完成保险理赔和维修

- 质保无忧：因此次极端天气受灾车辆更换的零部件在享受配件质保的同时，继续享受整车质保，以两类质保期长者为准

- 清洁无忧：辆因极端天气导致浸水需要维修，在维修完毕后将提供免费全车消毒服务

参考IT之家此前报道，小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

此外，小鹏 G6 实现上市即交付，从 7 月中至 7 月底，G6 已在全国 110 座城市启动规模交付，7 月累计交付超 3900 辆。

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