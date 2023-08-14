迈凯伦 P1 继任者将全面电动化，预计 2030 年推出

IT之家 8 月 14 日消息，迈凯伦 P1 超级跑车于 2012 年推出，搭载了混合动力系统，该车是继 1992 年的迈凯伦 F1 之后，该品牌的第二款旗舰车型。由于技术的发展和环境的变化，迈凯伦计划在本十年末推出 P1 的继任者，这款新车将完全采用电动动力。

迈凯伦公司的总裁 Michael Leiters 在接受采访时表示，目前正在研发一款新的电动超级跑车，但还没有确定具体的细节。他说：“我们很忙，是的。”他透露，电动汽车是迈凯伦未来动力系统发展的三大支柱之一，另外两个是内燃机和混合动力。他预计，在未来五年内电动车型将占到迈凯伦销量的 90%。

Leiters 表示，目前电动超级跑车还面临着重量和性能的挑战。他说：“我们不想造一辆重达 2000 公斤、功率达到 2000 马力的车 —— 任何人都可以做到这一点，但那不符合迈凯伦的 DNA。我们想造一辆和 750S（一款搭载 V8 内燃机的超级跑车）相当重量的车，我们不需要 2000 马力。我们正在探索这方面的概念，我们有很多令人兴奋的想法，但它必须要比我们现在用内燃机做出来的车更好。”他指出，“更好”不仅仅是指纯粹的功率或性能数据，还包括了车辆的操控和灵活性。

Leiters 预计，这款电动超级跑车将在“本十年末”推出。关于这款车型将如何定位 —— 是 hypercar 还是 supercar，他说：“总的来说，我认为引入新技术的最好方式是自上而下。”这意味着可能会有一些创新的轻量化措施和电池硬件从顶级车型向下渗透到迈凯伦更“主流”的产品线中。

尽管迈凯伦正在研究电动汽车，但目前还没有客户对此表达需求。Leiters 在被问及是否有迈凯伦的车主要求购买电动汽车时说：“没有，但我们要小心。”他说：“时代在变化，我们必须为新时代做好准备。750S 的成功表明我们的客户喜欢内燃机汽车，但也许还有其他客户，他们对其他东西感兴趣。”

此外，Leiters 对欧盟提出的允许使用 e-fuel（一种可再生燃料）驱动的汽车继续销售的提议表示欢迎。

IT之家注意到，迈凯伦此前已经宣布，在推出任何纯电动车型之前，将首先推出一系列 V8 混合动力跑车。该公司今年早些时候宣布，已经与苏塞克斯的发动机供应商 Ricardo 续签了合作协议，以打造一款新一代 V8 发动机，为“轻质、高性能混合动力超级跑车”中的电动传动系统奠定基础。

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