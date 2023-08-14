通用发布纯电双门 Coupe 车型预告图，外观似雪佛兰科迈罗

IT之家 8 月 14 日消息，近日，通用汽车公司发布全新双门 Coupe 电动车的预告图，并表示到 2026 年，基于奥特能平台打造的 SUV、轿车、卡车等车型都将应用双向充电技术。

▲ 图源通用官方

从图上看，这款新车的侧面线条、轮廓神似雪佛兰经典车型科迈罗，与市面上大多数电车不同的是，该车采用机械门把手设计而不是隐藏式门把手。此外，通用新车不管是尾翼还是侧面线条，都充满了“肌肉感”，搭配红色刹车卡钳，看起来动力十足。车身侧面印有一串字符，预计与新车的型号有关。

▲ 图源通用官方

值得一提的是，此前通用表示有计划发布电动雪佛兰科迈罗和电动凯迪拉克凯雷德。其中，电动版的凯雷德 ESCALADE IQ 已于近日正式亮相，将于明年夏季正式投产，海外起售价约 13 万美元（IT之家备注：当前约 94.4 万元人民币）。如果电动版科迈罗于近期上市，也是在预料之中。

▲ 科迈罗，图源雪佛兰官网

国内目前已经有奥特能平台的车型（例如别克 E5 等），为这款双门 Coupe 电动车上市创造了有利条件，该车型能否登陆国内市场也是非常值得期待的。

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