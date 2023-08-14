飞凡汽车发布三电技术体系：一次换电 2 分 30 秒

IT之家 8 月 14 日消息，在今天的飞凡能量日活动中，飞凡汽车正式发布了三电技术体系，同时开设了首个北京换电站（IT之家注：位于北投静态停车场），号称拥有“行业领先单站容效”。

据介绍，捷能智电是上汽集团联合中国石油、宁德时代等龙头企业成立的合资公司，将加速布局换电网络。飞凡汽车是捷能智电的首位合作伙伴，而飞凡 R7 则为该换电模式下的首款落地车型。

在今日的活动中，宁德时代首席科学家 & 欧洲发明家奖获得者吴凯、上汽集团副总工程师 & 捷能公司总经理朱军等人为大家进行了讲解。

关于飞凡换电站的部署情况，目前已经开设了 10 座换电站，其中 9 座在上海，另外一座就是今日的北京首个换电站，年底前还将在 10 个城市建设 50 座新站，包括海口、武汉等城市。

值得一提的是，“上汽魔方电池”是行业独有“CTP 双层躺式”电芯，可以给座舱更大的垂直空间。躺式布局可以降低单个电池热失控带来的影响，降低 75% 热传导，同时可将热失控气体快速排出。

其电池包的垂直高度只有 110mm，再加上自研 Quick Click 加固快换结构、锁体上的螺栓和螺母一体化设计，可大幅简化紧固动作，从松开到完全拧紧只需 5 秒，换电效率大大提升。在日常使用中，飞凡 R7 只需 2 分 26 秒即可完成换电操作，而且换电中整车不断电，车机和空调都照常使用。

据介绍，飞凡（上汽）下一代换电站至多 40 块储备电池，每天 560 次的服务能力，换电时间加快至 90 秒。目前，飞凡的电池包一共有三种高度规格，已经量产了 4 种容量，可适应不同品牌和定位。

除此之外，飞凡汽车还推出了其电池商城。简单来说就是，选择电池租赁方案的用户可以回购电池，并且电池价格按照使用电池百分比进行折价。

在发布会上，飞凡汽车官方还公布了飞凡 F7 对标车型 0-100 km/h 加速的测试成绩。据介绍，飞凡 F7 的直瀑式电机效率达到 97%，支持连续 20 次弹射起步。

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