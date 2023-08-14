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消息称苹果正在制作两部梅西纪录片，揭露独家幕后花絮

2023/8/14 17:44:11 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 14 日消息，随着莱昂内尔・梅西（Lionel Messi）加盟美国职业足球大联盟（MLS），MLS Season Pass 的订阅人数增加了一倍多，苹果正借此为流媒体服务 Apple TV + 开发多部纪录片。

IT之家获取到，苹果第一个梅西纪录片项目于 6 月宣布，独家报道莱昂内尔・梅西的幕后故事。该剧集在巴黎、卡塔尔和阿根廷拍摄，讲述了这位七届金球奖得主五次参加 FIFA 世界杯并在 2022 年 FIFA 卡塔尔世界杯上夺冠的经历

据彭博社报道，苹果正在制作另一部有关莱昂内尔・梅西移居美国的纪录片。这两个项目均由 Smuggler Entertainment 制作，并将包含莱昂内尔・梅西本人的独家幕后花絮。这些项目目前尚未命名，发布日期也尚未公布。世界杯系列纪录片将有 4 部，MLS 系列纪录片则为 6 部。

Apple TV+ 与 Nike、Meadowlark 和其他品牌签订了制作协议，制作与体育相关的电视节目和电影。

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关键词：梅西纪录片苹果

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