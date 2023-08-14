岚图梦想家获欧盟整车型式认证，可在欧盟境内所有国家正式上牌注册

IT之家 8 月 14 日消息，岚图汽车日前宣布，岚图梦想家获得欧盟整车型式认证（EWVTA），标志着欧洲版岚图梦想家可批量出口 27 个欧盟成员国，及认可 EWVTA 认证的非欧盟成员国（如挪威、瑞士、以色列），并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。

EWVTA 认证涉及车辆安全、性能、环保、续航里程等多个测试项目，被公认为是国际上最具“含金量”的认证体系之一。

IT之家从官方获取到，岚图已在挪威、以色列进行布局。今年第三季度，岚图将正式在荷兰、丹麦、瑞士、芬兰等北欧国家投放。

车型介绍：

岚图梦想家分为“梦”系列、“想”系列、“家”系列，搭载高通 8155 车机芯片，具有 L2 + 智能驾驶辅助、遥控泊车功能与三联屏座舱。

岚图梦想家 0 碳版搭载最大功率为 160kW / 160kW 的前后双电机，峰值扭矩 620N・m，百公里加速可达 5.8 秒，标准续航版 CLTC 续航里程 475km，长续航版 CLTC 续航里程 605 km。低碳版搭载最大功率分别为 130kW / 160kW 的前后双电机，峰值扭矩 610N・m，百公里加速 6.6 秒，WLTC 续航为 750km。

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