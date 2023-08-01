岚图汽车：7 月交付 3412 辆，新款岚图 FREE 现已开启预定

IT之家 8 月 1 日消息，岚图汽车今日公布 7 月交付数据为 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

与此同时，岚图汽车还宣布新款岚图 FREE 现已开启预定，该车为首款搭载 Apollo Highway Driving Pro 量产车。作为一款增程式车型，新款岚图 FREE 的 CLTC 续航达 1201km，配备双电机四驱以及 100mm 可调空悬。

现在预定新款岚图 FREE，可享 5000 元定金抵扣 10000 元购车款，FREE 首任车主享至高 85% 保值换购补贴以及终身类权益继承。

▲ 新款岚图 FREE，下同

据IT之家此前报道，这款新车已经在工信部完成申报。该车长宽高为 4905×1950×1660/1645 mm，轴距 2960 mm，整车重量为 2270 kg。新车采用 1.5T 增程式插混系统，配备前 160 kW / 后 200 kW 的双电机，增程器由东安动力提供，型号为 DAM15NTDE 。

目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

‎五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎截至 7 月 30 日，理想汽车 7 月销量已达 3.25 万辆

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