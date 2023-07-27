岚图汽车与新电途达成合作，支持充电枪总数将超 57 万根

IT之家 7 月 27 日消息，岚图汽车今日在官方公众号宣布，为“尽快实现能源补给战略”，岚图与新电途达成补能合作，官方称将进一步为车主创造便捷、优质的用车体验。

据介绍，新电途是依托于阿里生态、朗新生态的“新一代智慧城市聚合充电服务平台”，已经接入蔚来、小鹏、理想等造车新势力车企以及广本、一汽大众等传统车企的车型，也已接入包括国网、南网、特来电、星星充电在内的全国 350 多家充电运营商。

双方达成合作之后，岚图汽车将接入新电途的充电资源，官方称岚图汽车“充电地图”的充电枪总数将达 57 万根以上，可为全国超过 360 座城市的用户提供充电服务。此外，这也使岚图汽车高速服务区充电站接入规模达到约 4000 座、充电枪 2 万根。双方的合作成果预计将在月底正式上线。

另据IT之家今日报道，武汉经济技术开发区今日宣布，岚图汽车已与武汉军山新城签订战略合作协议，将在“车谷之心”建设企业总部。

此外，搭载百度 Apollo Highway Driving Pro 智能驾驶辅助系统的新款岚图 FREE 也即将上市，号称“ 智驾能力将达到行业第一阵营的水平”，具备长达一公里的记忆泊车功能。

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