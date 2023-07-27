岚图汽车总部将落户武汉军山新城

IT之家 7 月 27 日消息，武汉经济技术开发区今日宣布，岚图汽车已与武汉军山新城签订战略合作协议，将在“车谷之心”建设企业总部，成为军山新城“新城合伙人”。

▲ 图源 武汉经开区官微

岚图汽车 CEO 卢放表示：“这里，不仅是‘魅力军山’‘科创军山’‘双智军山’‘国际军山’，更是有温度、有速度的军山。”

卢放还称，军山新城拥有五湖四海、开放包容的人文环境、人才环境和安全稳定的创业环境，是一片投资兴业的沃土： “岚图汽车将以本次战略合作协议签署为契机，立足‘军山所需、岚图所能’，进一步深化多领域合作，加大投资力度，优化业务布局，以实际行动为军山新城高质量发展贡献力量。”

据介绍，岚图汽车是东风公司旗下新能源汽车品牌，自创立以来，先后推出 SUV、MPV、轿车三种产品品类，完成“三年三品类”战略布局并成功实现品牌“出海”，成为产品布局最完整的中国新能源车企、新能源汽车赛道上的“独角兽”企业，也是最快从本土走向海外的中国高端新能源汽车品牌。

IT之家从武汉经开区官微获悉，武汉经开区是湖北省“武襄十随”汽车产业集群的龙头，正以军山新城为战略支点，全力打造车谷产业创新大走廊，建设产城融合、宜居宜业现代化车谷。军山新城按照“一轴两带多组团”的空间布局，引人才、谋创新、聚产业、促融合，建设军山科创区、凤凰智造区、中央活力区和龙灵文旅区，打造“双智之城”“未来之城”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。