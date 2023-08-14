科技昨夜今晨 0814：中国科考队发布亚洲最高树等身照、Cortana 退出舞台、华为声明称不对外经营房地产业务

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 14 日，星期一，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、102.3 米！中国科考队发布亚洲最高树等身照

藏南柏木是一种中国特有的植物，它生长在雅鲁藏布江支流的河谷中，有着惊人的高度和悠久的历史。近日，中国巨树科考队在西藏波密县易贡乡发现了两棵超过 90 米的藏南柏木，并首次公布了它们的等身照和相关数据。这些巨树不仅是自然奇观，也是生物多样性的宝库，值得我们保护和研究。

据央视新闻报道，2023 年 5 月，由北京大学牵头的联合调查队使用激光雷达技术，在波密县通麦发现并测得了一棵高达 102.3 米的西藏柏木，刷新了亚洲最高树纪录。>> 查看详情

2、苹果 A17 仿生处理器跑分曝光：单核成绩相较 A16 提升高达 31%

此前 A17 仿生处理器的早期性能评估表明，与上代 A16 仿生处理器相比，单核性能没有重大提升。然而，最新曝光的跑分却呈现出完全不同的景象。

结果显示，A17 在基准测试的单核成绩为 3269 分，中比 A16 提高了 31%。在多核测试中，差距并不那么大，A17 的成绩比 A16 高出 24％，但仍然非常出色。>> 查看详情

3、时隔 47 年重启探月任务，俄罗斯发射“月球-25”号探测器

俄罗斯国家航天集团近日宣布，8 月 11 日当地时间 2:10，“月球-25”号月球探测器搭乘“联盟-2.1b”运载火箭在位于当地远东地区阿穆尔州的东方航天发射场升空。

发射升空约 1 小时后，探测器与火箭上面级分离，开始进入月球的飞行轨道。据报道，5 天后它将进入高度为 100 公里的环月轨道。>> 查看详情

4、扎克伯格：我已做好战斗准备，马斯克说了不代表我同意了

马斯克北京时间 8 月 11 日发文称，他与扎克伯格的笼斗将在意大利一个史诗级的地方举行。不过 8 月 12 日凌晨，扎克伯格在 Threads 发文表示，“确切日期我会通知。但在这之前，请假设他说的话，我并非句句都同意。”>> 查看详情

5、消息称苹果 iPhone SE 4 手机将采用 USB-C、Face ID 等配置

据爆料者“ Unknownz21 ”称，第四代 iPhone SE 将配备 iPhone 15 Pro 同款风格的多功能操作按钮，以及其他一些新特性，例如 Type-C 接口。

他称 iPhone SE 4“实际上是 iPhone 14 的衍生品”，这与苹果分析师郭明錤等人的分析报告相呼应。>> 查看详情

6、消息称苹果今年还将推出 USB-C 款 iPhone 14 机型

网友 @aaronp613 深入挖掘 tvOS 17 代码，发现了 6 款尚未发布的 iPhone 机型。其中 4 款机型可以确认就是下月要推出的 iPhone 15 系列，此外还推出了 iPhone14,1 和 iPhone14,9 两款机型。

另一位消息源 Majin Bu 8 月 13 日也发布推文，表示苹果将会推出采用 USB-C 端口的 iPhone 14 机型，极有可能是标准版，而非 Pro 机型。Majin Bu 随后删除了这条推文。>> 查看详情

7、王化称 PC 级 WPS 可适配小米平板 6 / Pro，将在安卓下一个版本落地

8 月 13 日，王化发微博回应称，昨晚和研发的同事们进行了探讨，经过一整夜的研讨，确认 PC 级 WPS 在前序的平板 6 和 6Pro 上可以被运用。王化称找到了技术上解决的办法，将在安卓下一个版本落地，相应专项工作组今天正式启动。>> 查看详情

8、Cortana 退出舞台：微软 Win11 普通用户已无法使用该应用

根据国外科技媒体 Windows Central 更新报道，不少用户反馈目前在 Win11 系统中访问 Cortana 独立应用，会跳出当前应用已弃用的提示。>> 查看详情

9、中国铁路回应“高铁短途票难买”：短途票敞开出售会挤占长途旅客票额

8 月 12 日，中国铁路官方公众号回应网友留言“高铁短途票经常买不到”等问题，其称短途车票敞开出售会直接影响到长途旅客的票额，容易造成部分区段席位闲置、运力无法充分利用的问题。>> 查看详情

10、华为声明：不对外经营房地产业务

8 月 12 日，华为官方发布声明：东莞棠雅实业投资有限公司，主要承担建设、管理华为数万员工的园区配套人才房功能，不对外经营房地产业务。 东莞棠雅实业投资有限公司于 8 月 3 日成立，注册资本 15 亿元，经营范围包括住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；工程管理服务，由华为投资控股有限公司 100% 全资持股。>> 查看详情

11、OPPO 小布助手将具备 AI 大模型能力，基于 AndesGPT

OPPO 官方 8 月 13 日宣布，基于 AndesGPT 打造的全新小布助手即将开启大型体验活动。据称，升级后的小布助手将具备 AI 大模型能力，拥有更强的语义理解对话能力，可以根据需求的文案撰写用户需要的内容，而且归纳总结等 AI 能力也将大大增强。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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