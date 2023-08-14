特斯拉回应降价：在成本控制的基础上最大化让利给消费者

IT之家 8 月 14 日消息，特斯拉 Model 3 和 Model Y 长续航版、高性能版宣布降价，其中 Model Y 长续航版已降至 29.99 万元的历史最低价。

对于此次车辆降价原因，特斯拉方面向新京报记者回应，本次降价是出于给消费者更多福利的考量。特斯拉一直以来坚持基于成本定价，在成本控制基础上，最大化让利给消费者。

IT之家从特斯拉官博获悉，特斯拉 Model 3 现车 8000 元限时保险补贴上线。2023 年 8 月 14 日起，Model Y 长续航版起售价从 31.39 万元调整为 29.99 万元，Model Y 高性能版从 36.39 万元调整为 34.99 万元。

据介绍，2023 年 8 月 14 日 (含) 至 2023 月 9 日 30 日 (含) 下订 Model 3 后轮驱动版现车并完成交付，且通过合作保险机构购保险补贴买相应车险，可享补贴 8000 元。

此外，通过好友引荐购买 Model 3 / Y，可参与“赢得引荐奖励”，包括购车人 3,500 元引荐奖励（复购同享）、90 天 EAP 免费试用，引荐人 7,000 积分引荐奖励，还有 FSD (完全自动驾驶能力) 限时转移 （老车主购车权益）。

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