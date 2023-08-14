稚晖君离职华为创业首秀，智元机器人新品“远征 A1”官宣 8 月 18 日发布

IT之家 8 月 14 日消息，以“天才少年”身份加入华为的稚晖君于去年底宣布离职，创业智元机器人，引发大量关注。

经过半年多的准备，稚晖君今日晚间宣布，智元具身智能机器人“远征 A1”将于 8 月 18 日发布，这也是他创业以来的产品首秀，大家可以期待一下。

从海报可以看到，“远征 A1”似乎是一款人形机器人，且拥有完整的类人造型，产品介绍中的“具身智能”（IT之家注：Embodied AI）也代表了人工智能技术与机器人实体相结合。

此外，稚晖君在今年 4 月也发布了一段视频，介绍其智元机器人的技术进展，有兴趣的朋友可以看一下。

稚晖君原名彭志辉，于 1993 年出生于江西吉安，科技圈知名 KOL，人称“稚晖君”“华为天才少年”“野生钢铁侠”。2015 年本科毕业于电子科技大学生命科学与技术学院；2018 年研究生毕业于电子科技大学信通学院；毕业后就职于 OPPO 研究院 AI 实验室担任算法工程师；2020 年加入华为，从事昇腾 AI 芯片和 AI 算法相关研究工作。

稚晖君因在B站发布了很多硬核科技产品的视频而闻名，还获得了哔哩哔哩“2021 年度百大 UP 主”称号，在 2021 年，他被任正非在演讲中表扬，称其是华为创新的动力：“但对于 2012 实验室（华为偏理论研究的实验室），公司从未给过你们过多约束。比如，有人研究自行车的自动驾驶，公司没有约束过他。我们要生产自行车吗？没有啊。这是他掌握的一把“手术刀”，或许以后会发挥什么作用，产生什么巨大的商业价值。”

去年 12 月，稚晖君在微博发文宣布已经离开华为，将开始创业。“传言不虚，细节不表，接下来我会开启一段新的事业，去做更有挑战的事情，不是因为我们已经有把握把它做好，而是因为，这件事是我一直以来的热爱和梦想。”

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