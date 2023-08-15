每人可获赔 65 美元，苹果 5 亿美元“iPhone 电池门”和解赔偿即将在美国落地

IT之家 8 月 15 日消息，根据 The Mercury News 报道，美国法院近期驳回了两位 iPhone 用户的上诉请求，意味着 5 亿美元（IT之家备注：当前约 36.3 亿元人民币）“电池门”和解赔偿即将落地。

苹果公司于 2020 年同意支付 5 亿美元赔偿，用于和解“电池门”集体诉讼。

IT之家注：iPhone“电池门”事件指的是苹果通过系统更新让旧款 iPhone 降频，使得用户不得不将他们手中的老款 iPhone 换新。对此，还美其名曰减慢这些手机的速度是为了延长的使用寿命。

本次集体诉讼涉及 2017 年 12 月 21 日之前，运行 iOS 10.2.1 或 iOS 11.2 的 iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7 或者 7 Plus 的机主。

苹果于 2020 年 10 月 6 日已终止索赔申请，根据统计数据，每位符合条件的用户可以获赔 65 美元（当前约 472 元人民币）。

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