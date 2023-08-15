福特招聘前苹果高管 Peter Stern，出任新综合服务部主管

IT之家 8 月 15 日消息，彼得・斯特恩（Peter Stern）于今年 1 月从苹果公司离职，福特公司今天发布新闻稿，表示专门成立福特综合服务部（Ford Integrated Services），并由斯特恩全权领导。

斯特恩于 2016 年从时代华纳有线加入苹果，主要负责了 Apple TV + 等苹果付费订阅业务，是一名杰出的媒体高管。

IT之家在此翻译福特公司新闻稿部分内容如下：

福特公司今天任命前苹果公司资深高管彼得・斯特恩（Peter Stern），出任新成立的福特综合服务部（Ford Integrated Services），负责在 Ford Blue、Model e 和 Ford Pro 上，创造和推广有价值的软件支持以及卓越的客户体验。

斯特恩已于今天开始正式加入福特公司，直接向福特总裁兼首席执行官吉姆・法利（Jim Farley）报告，负责创建一个世界级的团队：

扩展 BlueCruise 免提高速驾驶系统业务，并扩展包括福特 Pro Intelligence 在内的相关业务。

构想和提供令人兴奋的新的高价值服务

领导车外客户体验、福特 Next 等服务营销。

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