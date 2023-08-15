续航 402 公里，首款磷酸铁锂版福特野马 Mach-E 汽车现身 EPA 评级

IT之家 8 月 15 日消息，福特汽车公司于今年 5 月宣布，将推出采用磷酸铁锂（LFP）电池版本的野马 Mach-E 汽车，配 72 kWh 电池，后驱 RWD 版续航里程 250 英里（IT之家备注：约 402.34 公里）；全驱 AWD 版续航 226 英里（约 363.71 公里）。

IT之家注：福特的增程（ER）电池版野马 Mach-E 使用 91 kWh 的镍钴锰（NCM）电池，福特表示使用成本较低的磷酸铁锂电池，能让福特更快地提高 Mustang Mach-E 和 F-150 Lightning 的产量。

采用磷酸铁锂电池的后驱版野马 Mach-E 汽车近日现身环境保护局（EPA），正如福特汽车公司此前承诺的，EPA 综合续航里程为 250 英里，比 NCM 动力电池标准版多了 3 英里。

Mach-E SR LFP RWD 18 英寸：250 英里（402 公里）

Mach-E SR NCM RWD 18 英寸：247 英里（397 公里）

有趣的是，LFP 驱动的 Mach-E 的效率似乎略低于 NCM 驱动的版本（低 2%）：

Mach-E SR LFP RWD 18 英寸：101 MPGe：334 Wh / mi（207 Wh / km）

Mach-E SR NCM RWD 18 英寸：103 MPGe：327 Wh / mi（203 Wh / km）

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