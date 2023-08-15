“印度制造”计划取得成功：出货量超 20 亿部、98% 本土生产、复合年增长率为 23%

IT之家 8 月 15 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，在 2014-2022 年期间，在“Make in India”发展计划的推动下，印度已经累计发售了超过 20 亿台手机，复合年增长率为 23%。

报告认为推动这一增长的主要原因包括，印度市场内部巨大的需求、印度消费者数字素养的提高以及印度政府的推波助澜，因此印度已经成为全球第二大手机生产国。

印度推出了分阶段制造计划（PMP）、印度制造、生产挂钩激励（PLI）和 Atma-Nirbhar Bharat（自力更生印度）等多项计划和措施，不断增加本地制造业和附加值。

研究总监 Tarun Pathak 表示，印度在制造移动设备上取得了长足的进步。现任政府在 2014 年接管时，印度本地制造手机的占比仅为 19%；而在 2022 年，印度整体市场超过 98% 的出货量是“印度制造”。

IT之家在此附上报告原文，感兴趣的用户可以深入阅读。

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