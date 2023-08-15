全新宝马 i5 国产车型完成工信部申报：轴距 3105mm，电机最大功率 250kW

IT之家 8 月 15 日消息，工信部第 374 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，全新宝马 i5 国产车型已经完成申报，最大功率为 250 kW。

▲ 宝马 i5 国产车型申报图

外观方面，这款新车延续全新一代宝马 5 系的设计，机身线条更具“肌肉感”，棱角更加分明。前脸采用家族式格栅设计并由香槟色边框包裹，车尾并没有采用新能源汽车惯用的贯穿式尾灯设计，而是继续采用传统风格，看起来更加沉稳。

▲ 宝马 i5 国产车型申报图

其他信息方面，全新宝马 i5 国产车型长宽高分别为 5175/1900/1520mm，轴距为 3105mm。该车将搭载一台型号为 HA0001N0 的驱动电机，由采埃孚电驱动科技（沈阳）有限公司所生产的，最大功率为 250 kW。

▲ 宝马 i5 国产车型官图，下同

此前，宝马 i5 国产车型已经进行多次预热，官方表示新车将会是一台“集情感化设计、豪华、电动乐趣和智能科技于一身的车型”。中控区域配备 12.3 英寸液晶仪表和 14.9 英寸触控屏，并配备宝华韦健（Bowers&Wilkins）环绕式音响系统、后排可独立控制的四区域自动空调，后排座椅配备顶端 31 英寸的悬浮式巨幕，拥有 8K 的分辨率，且支持实时互联。

目前，宝马官方暂未透露这款新车的具体上市时间。

IT之家附宝马 i5 国产车型官图：

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