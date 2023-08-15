高德地图盲区会车服务能力升级，推出无灯路口会车预警功能

IT之家 8 月 15 日消息，近日，高德地图宣布升级盲区会车服务能力，推出全新的无灯路口会车预警功能，基于北斗卫星导航系统定位技术以及自研模型，提供路口其他方向道路的车辆会车情况，旨在帮助用户在无交通信号灯覆盖的路口，能够更好地保障自身驾车安全。IT之家注意到，今年 4 月份高德已经推出了弯道会车预警。

此外，本次升级之后，高德盲区会车服务还增加了区分车型、数字鸣笛和数字灯光等一系列新能力，进一步强化了用户驾车经过弯道、无灯路口等地段时的提示信息丰富度。

众所周知，路口一直以来都是事故频发的地段，尤其是没有交通信号灯覆盖的十字路口或丁字路口等路段，由于缺乏调节和监测不同道路车流的手段，极易形成安全隐患。

为了解决这一问题，高德地图研发了无灯会车预警功能，通过应用北斗卫星导航系统定位技术，并结合自研的时空感知模型，可以在用户经过某无灯场景路口时，提前触发 —— 也就是说，以后用户在使用高德地图导航、即将经过没有交通信号灯的交会路口时，就可以收到其他道路上的来车提示，更及时地了解前方交通路况，提前做好准备，以更好地降低安全风险。

据了解，全国有大约 2000 万无灯路口，高德地图已率先上线部分重点路口，并仍在持续扩大覆盖范围。升级高德地图 App 至最新版本，在驾车导航过程中，即可以适时体验到该功能。使用高德地图导航的用户越多，该功能就越完善。

此外，如今包括无灯会车和弯道会车等在内的高德盲区预警服务，还能够精细化区分不同车型，即用户可以清晰地通过高德地图看到即将交会的来车，是轿车还是货车；并通过“数字鸣笛”和“数字灯光”，为用户提供更丰富鲜明的预警信息，帮助他们更好地在无灯路口做出更为合理的驾驶决策。

据统计，高德盲区会车预警服务自上线以来，已累计向用户发布超 2.5 亿次会车提醒。

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