一加李杰：一加 Ace 2 Pro 手机综合体验在同档位没有竞争对手

IT之家 8 月 15 日消息，由于一加 Ace 2 Pro 手机发布时间和定位与 Redmi K60 至尊版接近，后者于昨晚正式发布，随后“一加定价”的话题也被顶上了微博热搜，引发网友热议。

对此，一加中国区总裁李杰回应称，一加会坚定选择“产品力优先”的产品理念，不会为了凑个“显得便宜的价格”，在用户看得见的看不见的地方“到处阉割”。此外，他还表示“无论是硬件配置，还是软件调校，（一加 Ace 2 Pro）综合体验在这个档位没有竞争对手。”

李杰分享了四张产品力对比海报，可以说火药味十足。海报内容分别对比了“能效比一般的芯片和能效比出色的芯片”、“120W+5000mAh 和 150W+5000mAh”、“252mm³ 常规 0809 马达和 602mm³ 仿生振感马达”、“短焦屏幕指纹和超薄光学屏幕指纹”。

Redmi K60 至尊版起售价为 2599 元（12GB + 256GB），24GB + 1TB 版首发价为 3599 元。一加 Ace 2 Pro 手机发布会将于明日（8 月 16 日）14:30 举行，IT之家也会带来详细报道，届时大家可以对比一下两款新机的产品力以及售价。

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