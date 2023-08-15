一加 Ace 2 Pro 手机确认支持 4 年 3 次安卓大版本升级，明日正式发布

IT之家 8 月 15 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机发布会将于明日（8 月 16 日）14:30 举行，现在一加对这款新品的预热进入了冲刺阶段，确认支持 4 年 3 次安卓大版本升级。

除了骁龙 8 Gen 2 处理器，一加 Ace 2 Pro 还配备仿生振感马达、超薄光学屏幕指纹、超线性双立体扬声器（支持杜比全景声）、Wi-Fi7、L1 / L5 双频 GPS、红外遥控、多功能 NFC 等实用配置。

一加中国区总裁李杰预热全文：

我们这次还为大家带来了 4 年 3 次的安卓大版本升级，保障未来至少四年，系统久用如新。

这并不是参数表上能体现的显性功能卖点，并且也会耗费大量人力物力，但是我们依然坚持做了，因为这是切切实实用户关心的体验。同理还有马达、指纹、扬声器，以及网络信号等等方面，我们都以产品力优先为引导，满足了用户长期使用的需求。

一加 Ace 2 Pro 跟用户不是做一锤子买卖，而是长久的陪伴，我们在这些地方的发力，虽然参数表上看不出来，但时间久了，用户会看得出来、用得出来。