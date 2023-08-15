消息称比亚迪汽车退出百度自动驾驶合作，转向内部开发

IT之家 8 月 15 日消息，据南华早报消息，两位知情人士透露，比亚迪已放弃为其电动汽车配备百度自动驾驶技术的协议，将着眼于内部开发智能汽车软件。

报道称，比亚迪最初于 2022 年 3 月同意在其电动汽车中使用百度的技术，包括导航和自动代客泊车。这笔交易当时被视为百度自动驾驶部门 Apollo 的一次重大合作。

百度在 2022 年 11 月的第三季度业绩中表示，中国最大的汽车制造商之一打算使用 Apollo 技术套件，并称这一合作关系表明“汽车制造商对其自动驾驶解决方案的兴趣越来越大”。该合作伙伴随后被披露为比亚迪。

截至IT之家发文，百度和比亚迪均没有作出回应。

南华早报称，据一位不愿透露姓名的知情人士透露，百度已向 Apollo 投资数十亿元人民币，仍将自动驾驶视为优先事项。 另一位因问题敏感而拒绝透露姓名的消息人士表示，比亚迪已“暂停”与百度在自动驾驶技术方面的合作，因为比亚迪认为自动驾驶技术在电动汽车大众市场上没有立竿见影的前景。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。