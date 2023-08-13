不止 Win11，Win10 也获得了新的 Windows 备份应用

IT之家 8 月 13 日消息，今年 5 月 Windows 11 build 23466 在开发频道中发布时，微软宣布了一款用于备份计算机上的设置、文件、应用程序和其他内容的新应用程序，外界认为这款 Windows 备份应用程序将是即将推出的 Windows 11 23H2 更新独有的，但事实证明，微软也希望 Windows 10 用户能够获得新的备份体验。

IT之家注意到，本周微软发布了 Windows 10 19045.3391 发布预览版，安装更新后，用户发现了一项已公布的更改：新的 Windows 备份应用程序。用户可以从“开始”菜单运行该程序来备份 OneDrive 中的文件夹、应用程序、凭据和设置。

Windows 10 build 19045.3391 中的其他更改包括各种底层改进。例如，操作系统现在可以更好地检测用户的位置，以提供更好的天气、新闻、交通信息和其他基于地理的数据。此更新还引入了新的账户相关通知、新国家 / 地区的夏令时更改以及各种修复。

Windows 10 预计将在两年内寿终正寝，微软已经明确表示该系统不会有新功能更新或重大变化。尽管如此，该公司仍继续支持 Windows 10，进行必要的安全修复和改进体验的小改动，包括从 Windows 10 设备迁移到运行 Windows 11 的设备，新的 Windows 备份应用程序似乎就是这种升级。

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