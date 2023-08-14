索尼：PS5 游戏机新“杜比全景声技术”可为玩家带来更好沉浸感

IT之家 8 月 14 日消息，索尼近日为 PS5 游戏机带来了测试版系统更新，IT之家早前曾报道，该更新为 PS5 带来了双手柄支持、杜比全景声，并改善了系统 UI，另外还添加了 8TB M.2 SSD 硬盘支持。

外媒数毛社（Digital Foundry）日前对 PS5 即将更新的杜比全景声进行了分析，在最新一期节目中，PS5 首席系统架构师 Mark Cerny 为大家带来了有关该技术的一些最新介绍。

▲ 图源 索尼 PlayStation Blog

Mark Cerny 表示，索尼的“杜比全景声”方案与其他家有所不同，索尼的解决方案可“确保杜比全景声的无延迟支持”，在 Tempest 3D Audio Tech 技术的辅佐下，系统的 Ambisonic 音频通道可被渲染到不同的扬声器中，任何耳机、立体声电视扬声器、5.1/7.1 声道音频系统都可以使用索尼的杜比全景声系统。

此外，Mark Cerny 表示，索尼的杜比全景声技术除了能将声源从各个方向传递给玩家，创造出更好的沉浸感外，将来随着工程师调教技术的不断改进，索尼还将会为玩家带来更高质量的音频体验。

索尼 PlayStation 此前已向测试用户推送了 PS5 Beta 版的系统更新，不过目前正式版具体上线日期暂未公布，当下只有美国、加拿大、日本、英国、德国和法国区服的 PS5 玩家可以进行 Beta 固件测试，国服 PS5 玩家无法直接进行测试体验相关功能。

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