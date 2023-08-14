英特尔出手，Linux 系统将支持 USB-C 接口 DP 2.1 显示连接

IT之家 8 月 14 日消息，DisplayPort 2.1 规范于去年发布后，英特尔的开源 Linux 工程师正在努力为 Linux 系统添加这一支持。

周五，英特尔工程师提交了用于启用线缆识别流程的 Linux 内核补丁，这是 USB-C 接口开启 DisplayPort Alternate Mode 2.1 支持所需的补丁。此外，Chrome cros_ec_typec 驱动程序代码也发生了变化，这可能表明英特尔对 DP Alt Mode 2.1 支持的兴趣是针对英特尔驱动的 Chromebook。

DisplayPort 备用模式 2.1 规范要求 Type-C 驱动程序配置有关信令、UHBR13.5、线缆类型和 DPAM 版本报告的其他线缆详细信息。

该补丁系列列出了对 Linux 的 DisplayPort Alt Mode 2.1 支持，该代码目前正在接受审查，目前还没有通过合并。

IT之家查询获悉，DisplayPort 2.1 加强了与 USB Type-C 规范以及 USB4 PHY 规范的一致性，以促进为 DisplayPort 和 USB4 提供服务的通用 PHY。

此外，DisplayPort 2.1 还添加了新的 DisplayPort 带宽管理功能，使 DisplayPort 隧道能够通过 USB4 链路更有效地与其他 I / O 数据流量共存。

DisplayPort 2.1 还更新了 DisplayPort 线缆规范，为全尺寸和 Mini DisplayPort 线缆配置提供更高的稳健性和增强功能，从而改善连接性并延长线缆长度（DP40 线缆超过 2 米，DP80 线缆超过 1 米），而不会降低 UHBR 表现。

VESA 认证的 DP40 线缆支持最高 UHBR10 链路速率（10 Gbps），具有四个通道，提供最大 40 Gbps 的吞吐量；而 VESA 认证的 DP80 线缆支持最高 UHBR20 链路速率（20 Gbps），具有四个通道，提供最大吞吐量为 80 Gbps。

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