虎牙 2023 年 Q2 财报：总营收 18.2 亿元，移动端 MAU 达 8290 万

IT之家 8 月 15 日消息，虎牙公司（NYSE:HUYA）公布 2023 年第二季度财报，总营收为 18.2 亿元，去年同期为 22.752 亿元；在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为 1.2 亿元，去年同期为 590 万元；按照美国通用会计准则，净利润为 2320 万元，去年同期净亏损 1940 万元。

其中，虎牙直播收入为 17.157 亿元，去年同期为 20.519 亿元，主要是季度付费用户数量减少；广告和其他收入为 1.058 亿元，去年同期为 2.233 亿元，主要是内容转授权收入大幅下降；研发费用为 1.443 亿元，同比下降 14.3%；销售和营销费用为 1.064 亿元，同比增加 6.1%。

截至 2023 年 6 月 30 日，虎牙的现金及现金等价物、短期存款和长期存款为 108.464 亿元，而截至 2023 年 3 月 31 日为 103.476 亿元。

用户数据方面，虎牙直播移动端 MAU（月均活跃用户数）达 8290 万。

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