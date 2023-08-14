消息称抖音新成立文娱部门，整合直播节目、音乐等多个业务

IT之家 8 月 14 日消息，据 36 氪报道，多个信源透露，抖音近日成立了一个新的文娱部门，负责人为原巨量引擎营销副总裁陈都烨，汇报对象为抖音负责人韩尚佑。巨量引擎闭环变现产品负责人焦颖颖接任陈都烨原有岗位。

据知情人士透露，此前，抖音内部并没有统一的文娱部门，而如今，抖音将直播节目（包括赛事、演唱会等）、音乐、综艺、影视剧、明星等多个业务，整合为一个更大的文娱部门，该部门组织架构调整目前仍在进行中。

上述知情人士透露，在陈都烨的 OKR 中，直播节目位列首项，比如世界杯直播这类 S 级项目，其他则为影视剧综艺、音乐、明星等。

公开资料显示，陈都烨毕业于清华大学工业工程系本科，曾在宝洁、尚扬任职，从事营销相关工作，后来加入字节跳动，历任今日头条营销中心总经理、巨量引擎营销副总裁等职务。

抖音近年来确实大力投入直播节目，比如世界杯、成都大运会等，IT之家此前报道，抖音提供了 2022 年卡塔尔世界杯全场次、4K 超高清免费直播，从观众反馈来看确实清晰度不错。

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