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理想汽车 CEO 李想：三季度每个月产能极限 3.4 万辆，瓶颈零部件的产能在 10 月份解决

2023/8/15 20:26:18 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 15 日消息，理想汽车今日公布周销量，8 月 7 日-13 日销量 0.72 万辆。截至 8 月 13 日，理想汽车本月销量已达 1.35 万辆。

IT之家注意到，李想发文总结：

  • 三季度每个月产能极限是 3.4 万辆 / 月

  • 瓶颈零部件的产能在 10 月份解决，常州工厂会在国庆放假期间升级改造支撑扩产；

  • 每周交付量的波动因素有两个，一个是车型之间的调整（比如新增理想 L9 Pro），另一个是私人出口外贸车的持续增量。

理想汽车财报显示，第二季度营收 286.5 亿元，预估 272.1 亿元，上年同期 87.3 亿元，同比增长 228.1%；交付量 8.65 万辆，上年同期 2.87 万辆

李想在业绩会上表示，三季度预计理想汽车的交付量有望达到 10 万至 10 万 3 千台。今年全年，理想汽车有信心超出年初内部制定的全年交付目标的 10-20%、突破千亿人民币的全年营收目标。且在今年年底，冲击 4 万辆的月交付里程碑。

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关键词：理想汽车李想

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