乘联会崔东树分析全国 7 月汽车相关数据，称“目前汽车与房地产销量关系是 43 平米新房一辆车”

IT之家 8 月 15 日消息，乘联会秘书长崔东树今日表示，2023 年 7 月社会面汽车生产量下降 4%，新能源汽车生产 75 万台，渗透率为 32.4%，目前汽车与房地产销量关系是 43 平米新房一辆车。

崔东树同时表示，随着 7 月的高基数持续，负增长压力巨大，因此促进车市消费可以推动减免购车人员个税、汽车下乡、鼓励结婚购车等更多的措施，拉动购车消费促进经济增长。

IT之家整理汇总相关数据分析信息如下：

汽车消费恢复较强

7 月份，社会消费品零售总额 36761 亿元，同比增长 2.5%。其中，汽车消费品下降 2%。除汽车以外的消费品零售额 32906 亿元，增长 3.0%。

▲ 图源崔东树官方公众号

1—7 月份，社会消费品零售总额 264348 亿元，同比增长 7.3%。其中，汽车消费品零售额增 6%。除汽车以外的消费品零售额 238083 亿元，增长 7.5%。

2018-2019 年的汽车消费相对低迷，入门级消费依旧不足，中高端消费升级表现突出。2020 年的汽车消费在年初受到春节疫情因素影响形成前低后高。2021 年汽车对消费贡献为正，形成前高后低走势。2022 年重复 2020 年年初疫情下的波动走势。2023 年的开局较弱，因 2022 年 12 月的汽车消费实现车购税政策退出前的高增长，导致 2023 年年初透支严重，随后的低基数推动今年的 3-5 月高增长，6-7 月受到高基数影响而下滑。

汽车产量逐步走强

7 月份，620 种产品中有 303 种产品产量同比增长，7 月份汽车生产 232.4 万辆，下降 3.8%，其中新能源汽车 75.2 万辆，增长 24.9%。

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2023 年汽车增加值表现较好

1—7 月份，规模以上工业增加值同比增长 3.8%，其中汽车增加值增 12%。7 月份，41 个大类行业中有 23 个行业增加值保持同比增长，其中汽车制造业增长 6.2%。

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2018 年汽车业增加值增 4.9%，2019 年汽车业增加值 1.8%，2020 年回升到 6.6%，2021 年增速徘徊在 5.5% 的水平，2022 年 1-12 月的汽车增加值 6.3%。

崔东树表示，“2023 年 1-7 月提升相对巨大，增加值是不错的”。

汽车产能利用率平稳

二季度，全国工业产能利用率为 74.5%，比一季度上升 0.2 个百分点。汽车制造业为 73.3%，弱于全国工业水平。

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新能源汽车生产情况

7 月份日均轿车生产 2.7 万台，同比下降 12%。崔东树认为，“今年由于疫情因素的高基数，轿车生产一般。今年 7 月的生产恢复较快，加库存特征明显”。

▲ 图源崔东树官方公众号

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具体细分产品， 7 月份，汽车日均 7.5 万辆，降 3.8%，考虑到 2022 年 7 月高基数效应，崔东树同时认为，“今年增速高的表现是很不错的”。

2023 年汽车投资恢复增长

2023 年 1-7 月汽车投资增长 19.2%，回暖明显，处于近 6 年的历史最高位。新能源增长导致汽车行业投资低迷问题逐步改善。

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房价暴增的车市消费挤压效应持续较强

2016-2019 年楼市火爆影响很大，后期逐步降温对车市的促进较好。目前看 2023 年 1-7 月楼市低基数下回暖，东部地区的销售额较好，这也是房地产最后的割韭菜的现象。目前的居民收入不支撑持续的高负债，因此楼市降温有利于车市发展。

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崔东树表示，2023 年汽车销量与房地产销量关系是 43 平米房：1 辆车，销量的对比不合理现象较突出，虽然房车比较最高时的 2020 年 70 平米一辆车有所改善，但挤压消费压力仍大，导致车市需求相对楼市严重低迷。

▲ 图源崔东树官方公众号

房地产的贷款大幅收缩，楼市投资主要靠居民的定金和预收款支撑，这对车市的购车资金带来一定分流影响。

2023 年车市消费需要有持续政策支持

7 月份，社会消费品零售总额 36761 亿元，同比增长 2.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额 32906 亿元，增长 3.0%。汽车消费品零售额 3855 亿元，下降 2%。

▲ 图源崔东树官方公众号

1—7 月份，社会消费品零售总额 264348 亿元，同比增长 7.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额 238083 亿元，增长 7.5%。汽车消费品零售额 235742 亿元，增 6%。

目前看消费不旺的问题稍有改善，1-7 月汽车消费虽然恢复正增长，但即将迎来 7 月后的高基数，增长压力仍较大。近几年的成品油消费相对高价，这也是汽车消费的销售额损失。在总体社会零售中，限额以上的商品零售表现较强，这也是近几年首次的扭转，体现了成品油消费对总体大宗消费的促进效果较好。

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