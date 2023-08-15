小米海外发布 Redmi Pad SE 平板电脑，搭载高通骁龙 680 芯片

IT之家 8 月 15 日消息，小米今日在欧洲推出了全新的 Redmi Pad SE 平板电脑，包括薰衣草紫、石墨灰、薄荷绿三种配色 。

4+128GB 型号 199 欧元（IT之家备注：当前约 1578 元人民币）

6+128GB 型号 229 欧元（当前约 1816 元人民币）

8+128GB 型号 249 欧元（当前约 1975 元人民币）

该机搭载了高通骁龙 680 芯片，而 Redmi 去年在印度推出的首款平板 Redmi Pad 搭载了更强的联发科 Helio G99。

这款平板电脑采用了 11 英寸 1200*1920 分辨率 LCD 屏，该屏幕采用 8-bit 面板，峰值亮度为 400 nits，支持 30~90Hz 自适应刷新率，支持 1670 万色显示，对比度为 1500:1，拥有 70% NTSC 色域覆盖率，屏占比为 84.4%，并获得德国莱茵 TÜV 双重护眼认证。

除此之外，该平板配备 800 万像素主摄（f / 2.0 光圈），正面配备 500 万像素（f / 2.2 光圈）自拍镜头，具备 FocusFrame 功能，支持自动跟踪拍摄对象，并在视频通话期间使其其保持在画面中心。

该平板内置 8000mAh 容量电池，支持 10W 充电，官方数据显示最长视频播放时间可达 21 小时，而且可以游玩 12 小时的游戏。

这款平板采用金属一体式设计，重量为 478 克，尺寸为 255.53 x 167.08 x 7.36 毫米，提供 USB Type-C 接口、3.5mm 耳机插孔，支持 Wi-Fi 5GHz 和蓝牙 5.0，运行基于安卓 13 的 MIUI 14 系统。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。