3599 元起，小米平板 6 Max 发布：14 英寸超大屏配骁龙 8+，PC 级 WPS 体验

IT之家 8 月 14 日消息，在今日晚间的 2023 雷军年度演讲上，小米平板 6 Max 正式发布，作为一款 14 英寸超大平板，首发价为 3599 元起。

小米平板 6 Max 搭载骁龙 8 + 旗舰处理器，散热面积达到 15839mm²，最高 16GB + 1TB 存储；配有自研 G1 电池管理芯片 + 67W 有线充电 + 33W 反向快充，以及 10000mAh 电池。

小米平板 6 采用了 14 英寸 2880×1800 LCD 屏幕，面积比 11 英寸的小米平板 6 大 62%，屏幕比例 16:10，支持 120Hz 刷新率，10bit 色深，P3 色域，支持 HDR 10、杜比视界，前后双光感传感器，环境色温感应，莱茵 TÜV 硬件级低蓝光、无频闪、色准及准确色彩投射认证。

软件方面，小米平板 6 Max 支持小米自由工作台，搭载定制版“PC 级体验的”WPS Office PC for Pad 应用，还有 TOP 200 应用深度适配。

此外，小米平板 6 Max 还搭载八扬声器，厚 6.53mm，重 750g，全金属一体机身，提供黑色、银色 2 款配色，USB 3.2 Gen 1 接口，可选智能触控键盘、焦点按键虚拟激光笔。

小米平板 6 Max 现已开售，首发价 3599 元起，IT之家附价格信息：

8+256GB 首销 3599 元

12+256GB 首销 3799 元

12+512GB 首销 4199 元

16GB+1TB 售价 4599 元

智能触控键盘售价 799 元

小米焦点触控笔售价 499 元

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