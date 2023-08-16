macOS Sonoma 简化 DFU 模式下修复和还原 Mac 操作

IT之家 8 月 16 日消息，消息源 @aaronp613 今天发布推文，表示深入挖掘 macOS Sonoma 更新代码，发现苹果公司简化了在 DFU 模式下修复和还原 Mac 设备的流程。

在 macOS Sonoma 及此前版本中，用户如果想要修复或者还原 Mac 设备，需要另一台安装了 Apple Configurator App 的 Mac。

而在 macOS Sonoma 应用中，修复或者还原不再需要 Apple Configurator，用户可以直接在访达（Finder）应用中初始化 Mac 之间的恢复过程。

使用访达进行的修复和还原过程体验，和使用 Apple Configurator 基本相同，整个过程并不需要额外的软件支持。

两台 Mac 设备依然需要通过 USB-C 线缆连接，且操作步骤也完全相同。IT之家注：两台 Mac 设备都需要安装升级到最新的 macOS Sonoma，才能通过访达（Finder）进行操作。

macOS Sonoma 目前正在进行 Beta 测试，预估还需要等待 1-2 个月才会正式推出。

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