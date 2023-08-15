可绕过苹果三重防护机制，专家发现 macOS 新漏洞

IT之家 8 月 15 日消息，近期在拉斯维加斯举行的 Defcon 黑客大会上，安全研究员帕特里克・沃德尔（Patrick Wardle）展示了 macOS 新漏洞，可以绕过苹果设置的三重防护机制，窃取设备敏感数据。

苹果公司设置了三重防护机制，IT之家简要梳理如下：

1.阻止恶意软件的启动或执行：App Store 或结合公证的门禁

2.阻止恶意软件在客户系统上运行：门禁、公证和 XProtect

3.修复已执行的恶意软件：XProtect

沃德尔去年向苹果公司报告了可绕过三重防护机制的漏洞，并创建了相关的工具验证了可行性。

只是苹果公司至今仍未采纳他报告的漏洞，因此他决定在 Defcon 黑客会议上分享他发现的旁路攻击方式。

沃德尔目前发现了 3 种攻击方式，其中 1 种需要在 root 权限下访问目标 Mac 设备，而另外 2 种并不需要 root 权限。

IT之家翻译部分内容如下：

沃德尔还发现了两个不需要 root 访问权限就能执行的漏洞，可以禁用后台任务管理器，而该管理器负责向用户和安全监控产品发送持久性通知。 其中一个漏洞利用了警报系统如何与计算机操作系统的核心（称为内核）通信的错误。 另一个利用了允许用户（即使是那些没有深层系统权限的用户）将进程置于睡眠状态的漏洞。Wardle 发现，可以操纵此功能，在持久性通知到达用户之前劫持通知。

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