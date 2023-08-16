《原神》4.0 版本今日上线：开放全新区域“枫丹”，新增 4 个新角色

IT之家 8 月 16 日消息，米哈游手游《原神》于今日 6 点开启维护，为 4.0 版本上线做准备，预计 5 个小时完成。停服更新补偿 300 原石（停服维护每小时补偿 60 原石），问题修复补偿：300 原石（补偿条目参考对应补偿邮件）。点击查看全部更新内容。

▲ 图源《原神》官网，下同

IT之家附主要更新内容：

开放全新领域：枫丹

全新角色：惑光幻戏・林尼（火）、丽影绮行・琳妮特（风）、潜怀遐梦・菲米尼（冰），旅行者新增水元素

全新秘境：炼武秘境「深潮的余响」、精通秘境「苍白的遗荣」、祝圣秘境「罪祸的终末」

全新武器：弓・最初的大魔术（★ 5）、单手剑・灰河渡手

全新圣遗物：逐影猎人（★ 4-★ 5）、黄金剧团（★ 4-★ 5）

全新剧情：全新魔神任务（第四章・第一幕、第二幕）、全新传说任务（林尼传说任务 —— 黑斑猫之章・第一幕）、全新世界任务。

全新敌人：冰风组曲、铁甲熔火帝皇、隙境原体、发条机关、原海异种、浊水幻灵

新增食谱：油封鸭腿、奶油蘑菇汤、水乡肉冻、肉酱千层面、白淞鲜汤、枫丹肥肝、蒜香面包棍、枫丹洋葱汤、炸鱼薯条、果果软糖、浮露白霜、晶螺糕、塔塞斯杂烩、鱼鱼咏唱派、生肉塔塔、花果三重奏、韦西鸡、果果仙酪、双果清露。

新增特色料理：林尼特色料理“方块戏法”、琳妮特特色料理“午后闲茶”、菲米尼特色料理：“海鸟的驻足”。

‎客户端更新方式：

PC：关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新；

iOS：进入 App Store，点击更新；

安卓：进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新；

PS5 或 PS4：打开系统界面-选择原神-按下手柄 OPTIONS 键-选择确认升级。

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