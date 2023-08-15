一加 Ace 2 Pro 手机《原神》派蒙主题礼盒公布：手机壳、充电器、摆件等

IT之家 8 月 15 日消息，一加 Ace 2 Pro 将于 8 月 16 日正式发布，并同步推出《原神》派蒙主题礼盒，官方今日公布了礼盒内容：

定制卡针

亚克力桌面摆件

亚克力手机支架

表情包贴纸

定制立绘海报

手机壳

150W 充电适配器

定制软件主题

IT之家附配置信息：

一加 Ace 2 Pro 配备 6.7 英寸 1.5K 屏幕，支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光、局部峰值亮度 1600 尼特；搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，提供 24GB LPDDR5X 超级内存 + 1TB UFS 4.0 旗舰闪存版本，搭载体积为 600mm³ 的 X 轴线性⻢达；内置 5000mAh 电池，支持全新一代长寿版 150W 有线快充。

该机采用 4Rx 天线技术，支持超级 n8 5G 信号，可提升 5G 网速 1 倍，信号抗干扰能力提升 2 倍；支持全新一代 Wi-Fi 7 协议，搭载独家自研“主动增强式超级 Wi-Fi 技术”。

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