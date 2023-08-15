三星 Galaxy S24 Ultra 手机 3 倍 5000 万像素长焦镜头细节曝光

IT之家 8 月 15 日消息，消息源 @i 冰宇宙日前爆料，三星将升级 Galaxy S24 Ultra 手机的 3x 长焦镜头，分辨率从 1000 万提升到 5000 万，会大幅提升 3x-10x 变焦能力，能拍出更优秀的远景照片。

@i 冰宇宙于 8 月 11 日分享了 Galaxy S24 Ultra 手机的更多细节，IT之家在此附上微博内容如下：

三星 Galaxy S24 Ultra 3 倍长焦 50MP，底大小同 IMX858，10 倍传感器参数不变。 主摄和超广角不变。机身变短变宽厚度变薄，摄像头凸起 2mm 左右。重量不变，电池不变，充电功率不变。

@i 冰宇宙今天还发布推文，分享了更详细的信息，表示三星 Galaxy S24 Ultra 手机配备了全新的 5000 万像素 3x 长焦传感器，像素尺寸为 0.7μm，镜头尺寸为 1/2.52 英寸，其质量相当于 5 倍变焦。

Galaxy S23 Ultra 相机规格参数如下：

主摄像头： 2 亿像素 1/1.3 英寸传感器，0.6 微米像素，f / 1.7 镜头，相位检测自动对焦，OIS

超广角 ：1200 万像素 1/2.55 英寸传感器，1.4 微米像素，f / 2.2 镜头，相位检测自动对焦，OIS

远摄 1 ：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 2.4 镜头，相位检测自动对焦，OIS，3 倍光学变焦

远摄 2：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 4.9 镜头，相位检测自动对焦，OIS，10 倍光学变焦

@i 冰宇宙在后续推文中，还表示 Galaxy S24 Ultra 屏幕会有较大的提升：

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