消息称三星 Galaxy S24 系列手机有望支持双向卫星通信

IT之家 8 月 14 日消息，去年有传言称，三星将在其旗舰机型 Galaxy S23 上搭载卫星通信功能，但最终并未成真，今年 2 月份发布 Galaxy S23 系列手机均不支持卫星通信。

韩国科学技术信息通信部部长李钟镐在接受 Yonhap News 采访时表示，韩国国内的智能手机品牌有望明年推出一项服务，实现 5G 手机和卫星之间的数据传输。由于三星是韩国唯一的大型智能手机品牌（LG 已经关闭了其智能手机部门），因此这暗示三星明年可能会在其手机上加入卫星通信功能。

李钟镐在采访中说：“我不能肯定地说，但我知道国内行业正在考虑明年商业化这项服务，期待明年会制定一个与卫星通信相关的标准。”

IT之家注意到，三星今年发布的 Galaxy S23 系列手机中使用的骁龙 8 Gen 2 是可以连接到 LEO（低地球轨道）卫星以提供紧急呼叫和消息服务的，然而 Galaxy S23 系列并不支持这个功能。三星今年早些时候解释称，卫星通信生态系统尚未成熟，将等待生态系统完善后再推出相关新功能。据悉，三星正在与铱星通信（Iridium Communications）合作，后者拥有一个低轨道卫星网络，用于提供紧急通信服务。

预计三星将在明年第一季度发布 Galaxy S24 系列手机，包括 Galaxy S24、Galaxy S24 + 和 Galaxy S24 Ultra 三款机型。这些手机将分为两个版本：一种搭载 Exynos 2400 芯片，另一种搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器。如果 Galaxy S24 具备卫星通信功能，那么 Exynos 2400 也必须在硬件层面支持这项功能。

双向卫星通信是指智能手机可以连接到低轨道卫星，在没有移动网络覆盖的情况下进行紧急呼叫和发送信息，这项功能可以让用户在迷路或遇到危险时得到救援或医疗救助，目前华为和苹果的手机已具备卫星通信能力。未来，可能会有一些技术可以让普通手机不需要额外的硬件就能实现双向卫星通信，其中一种技术此前已经在 Galaxy S22 上进行了测试。

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