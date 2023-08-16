Win10 学院：如何安装新版“照片”应用程序

IT之家 8 月 16 日消息，微软向 Win10 系统下放全新的“Windows 备份”应用之后，还计划下放全新的“照片”（Photos）应用程序。

重新设计的“照片”应用采用了带来一个外观更时尚的用户界面、优化了图库的管理、深度集成 OneDrive、增强了“Memories”功能，并优化了多窗口和分屏体验等等。

另一件值得注意的事情是，新版“照片”应用弃用了传统的内置视频编辑器，转而使用基于网络的视频编辑器 Clipchamp。

目前仍在使用 Win10 系统的IT之家用户，可以按照以下步骤，不需要等待微软官方正式推出，就可以体验全新的“照片”应用程序。

访问 store.rg-adguard.net 网站

在左侧的下拉菜单中选择“ URL (link) ”

中间文本框中粘贴“ https://www.microsoft.com/store/productid/9WZDNCRFJBH4 ”

右侧下拉菜单选择“ Fast ”

再点击“ ✓ ”选项

然后滚动页面，找到“ Microsoft.Windows.Photos_2023.11080.4003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle ”。

右键选择该链接，然后选择“ 保存链接另存为 ”。

打开下载的文件并单击“更新”。等待 Windows 10 更新应用程序并打开它。

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