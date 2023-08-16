首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win10之家>Win10学院

Win10 学院：如何安装新版“照片”应用程序

2023/8/16 9:03:17 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 8 月 16 日消息，微软向 Win10 系统下放全新的“Windows 备份”应用之后，还计划下放全新的“照片”（Photos）应用程序。

重新设计的“照片”应用采用了带来一个外观更时尚的用户界面、优化了图库的管理、深度集成 OneDrive、增强了“Memories”功能，并优化了多窗口和分屏体验等等。

另一件值得注意的事情是，新版“照片”应用弃用了传统的内置视频编辑器，转而使用基于网络的视频编辑器 Clipchamp。

目前仍在使用 Win10 系统的IT之家用户，可以按照以下步骤，不需要等待微软官方正式推出，就可以体验全新的“照片”应用程序。

  • 访问 store.rg-adguard.net 网站

  • 在左侧的下拉菜单中选择“URL (link)

  • 中间文本框中粘贴“https://www.microsoft.com/store/productid/9WZDNCRFJBH4

  • 右侧下拉菜单选择“Fast

  • 再点击“”选项

  • 然后滚动页面，找到“Microsoft.Windows.Photos_2023.11080.4003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle”。

  • 右键选择该链接，然后选择“保存链接另存为”。

  • 打开下载的文件并单击“更新”。等待 Windows 10 更新应用程序并打开它。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Win10

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用