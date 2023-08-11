微软 Win10 RP 19045.3391 预览版发布：改善系统定位功能等

IT之家 8 月 11 日消息，微软今天面向 Release Preview 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Win10 的 KB5029331 累积更新，用户安装后版本号升至 Build 19045.3391。
IT之家在此附上 Win10 Build 19045.3391 预览版更新内容如下：
新增内容：该版本改善了 Windows 系统定位功能，有助于提供更精准的天气、新闻和交通信息。
新增功能：该版本在开始菜单上，为已登录微软账号的用户，启用通知徽章特性。
本次更新为以色列用户更改时间至夏令时（DST）。
本次更新修复了组策略服务需等待 30 秒默认等待时间的问题。
本次更新为 D3D12 独立设备添加了新的 API。您可以使用它在同一适配器上创建多个 D3D12 设备。
此更新解决了影响模拟键盘输入的应用的问题：该应用程序可能不会向其他应用程序发送日文字符。
此更新解决了影响 WS_EX_LAYERED 窗口的问题：缩放显示屏时，窗口可能会使用错误的尺寸标注或位置错误。
此更新解决了影响发送到虚拟打印队列的打印作业的问题。
此更新解决了影响磁盘分区的问题：在删除磁盘分区并将已删除分区中的空间添加到现有 BitLocker 分区后，系统可能会停止工作。
此更新修复了使用多个应用程序时，远程桌面（RD）会话会断开连接的问题。
此更新解决了影响搜索框显示的问题。
修复了即使您在“设置”应用程序中打开 Windows 备份页面，也不会同步的问题
此更新解决了影响策略结果集（RSOP）的问题：未报告 Windows LAPS“BackupDirectory”策略设置。
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