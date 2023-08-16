小米 Redmi K60 至尊版手机今日 10 点首销：2599 元起，支持 IP68 级防护

IT之家 8 月 16 日消息，小米 Redmi K60 至尊版手机将于今日 10 点开启首销，售价 2599 元起，是该系列首款搭载 IP68 级防护的机型，提供 24GB+1TB 大内存版本。

IT之家附 Redmi K60 至尊版售价：

12GB + 256GB 首发价 2599 元

16GB + 256GB 首发价 2799 元

16GB + 512GB 首发价 2999 元

16GB + 1TB 首发价 3299 元

24GB + 1TB 首发价 3599 元（8 月 22 日单独首卖）

▲ 图源 Redmi 官博

Redmi K60 至尊版拥有墨羽、影青、晴雪三款配色，厚 8.49mm，重 204g，采用一体式金属 DECO、无屏幕支架。这款新机正面配备 6.67 英寸 2712×1220 华星光电 C7 OLED 直屏，局部峰值亮度达 2600nit，支持 144Hz 刷新率、2880Hz 高频 PWM 调光。

Redmi K60 至尊版搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器以及 X7 独显芯片，最高 24GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 闪存，全新的狂暴引擎 2.0 加持。机身内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，号称“19 分钟充电 100%”。

其他方面，影像方面，Redmi K60 至尊版后置 50MP（索尼 IMX800，OIS 光学防抖）主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，搭载了 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、双扬声器、IP68 防尘防水等。

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