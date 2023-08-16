摄影师回应视觉中国称有权销售其图片：撒谎，请立即停止侵权行为

IT之家 8 月 16 日消息，8 月 15 日，星空摄影师戴建峰（@Jeff 的星空之旅）发文称：“今天收到了视觉中国打来的电话，说我的公众号侵权使用了他们 173 张照片，还要赔偿他们 8 万多元！而当我打开内容一看，这些所谓的‘侵权照片’竟然是我自己拍摄的作品。”

IT之家此前报道，昨晚 @视觉中国 发布微博回应版权争议：“关于微博上出现的我司与摄影师 @Jeff 的星空之旅 之间的版权图片问题，我司高度重视，第一时间了解情况并已经和当事人取得了联系。经初步核实，涉事图片系该摄影师授权图片库 Stocktrek Images 进行销售，Stocktrek Images 又将相关图片授权给 Getty Images 销售。视觉中国作为 Getty Images 在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。我们会继续与摄影师保持沟通，妥善处理相关误解。”

针对视觉中国的回应，今天 @Jeff 的星空之旅 再度发文表示：我不接受你们的观点。我已与 Stocktrek 进行核实，Stocktrek 明确告知我: @视觉中国 无权销售我的作品，也没有我作品的任何版权。Getty 也无权将我的作品再次转授。这里没有误会，到现在，你们依然在网上非法销售我的作品，向我与他人谎称你们拥有作品的著作权并索赔。请立即停止你们的侵权行为！！！

据红星新闻此前报道，戴建峰称，他发现视觉中国发过来的 173 张照片，是他这十几年陆陆续续拍的，有些曾发表在自己的公众号和微博上，但社交平台上的作品是带有水印的且非高清图。此前，他的一些作品也曾和国外图库网站有过合作，但他从未和视觉中国进行合作，也没上传照片到视觉中国的图库。

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