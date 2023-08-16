荣耀确认重返印度智能手机市场，新品即将发布

IT之家 8 月 16 日消息，荣耀将久违地在印度发布新品手机，HONOR Tech 官方 X 账号日前发布帖子，宣布将为印度市场带来新消息。随后 realme 印度前首席执行官 Madhav Sheth 转发了这条帖子，确认将加盟荣耀。

在最新的 X 帖子中，Madhav Sheth 宣布“荣耀智能手机新品即将在印度推出”，确认荣耀重返印度智能手机市场。

IT之家查询获悉，荣耀在印度市场的新品停留在了 2020 年，此后再也没有在该国发布过任何新手机。虽然荣耀官方没有正式宣布退出印度市场，但实际上已经没有进行大力扩张了。

在 YouTube 上拥有 2300 万粉丝的印度数码博主 Technical Guruji 声称，荣耀可能会于 9 月份在印度推出荣耀 90 智能手机，不过他并没有透露具体的发布日期。

▲ 图源 荣耀官网

荣耀 90 手机此前已在全球多个市场上市，该机采用全新的镜月设计，重量 183g，厚度 7.8mm；配备 6.7 英寸 3840Hz 超高频调光四曲屏，支持 1600nit 峰值亮度、100% DCI-P3、10.7 亿色深、120Hz 刷新率，通过了德国莱茵 TÜV 无频闪认证；搭载骁龙 7 Gen1（增强版）芯片，内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充。

拍照方面，荣耀 90 后置配备 2 亿像素大底主摄（f / 1.9）、1200 万像素超广角微距镜头、200 万像素景深镜头，前摄 5000 万像素人像镜头。消息称其在印度的售价预计将低于 30000 卢比（IT之家备注：当前约 2628 元人民币）。

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