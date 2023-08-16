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钉钉个人版开放内测：没有已读、没有打卡，AI 服务限时免费

2023/8/16 11:21:18 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 16 日消息，今日钉钉个人版正式启动内测，所有人可在钉钉官网申请加入测试。申请通过后，用户可抢先体验各类 AI 服务，目前文生文、文生图、角色化对话以及 AI 创作等服务均限时免费

钉钉个人版，主要面向小团队、个人用户、高校大学生等人群。钉钉个人版没有已读没有打卡等功能，内测版本仅有空间、AI、云盘、会议 4 项功能，产品将以 AI 为核心，用户可一站获取类似 ChatGpt、Midjourney、Notion AI 等各类大模型能力：

  • 钉钉个人版以 AI 为核心，提供“贾维斯”文生文 AI 和“缪斯”文生图 AI。用户可通过自然语言对话，解答各种问题、制定策划方案或者绘画。AI 对话机器人支持角色设定，例如选择“程序员” 角色后，AI 的问答将会生成更专业的软件、开发、编码方面的知识；缪斯 AI 支持水彩、素描、油画、3D 卡通等多种风格的绘画。

  • 针对用户不会使用 AI 的问题，在贾维斯和缪斯的 AI 绘画中，设置了指令中心，预置 300 多项 Prompt 模板库，覆盖对话、协作、编程、生活娱乐等十余个场景。用户可按照自身需求直接使用或自定义 AI 指令，快速掌握 AI 对话技巧。

  • 个人版也设置了灵感 Store，目前已上架由阿里鹿班 AI 团队提供 3D 渲染、卡通人物等三款图片创作机器人，未来也将会引入更丰富的场景和多模态能力，接入更多的第三方 AI 服务。

在个人版中，钉钉还整合了我来 wolai 的文档协作、阿里云盘的存储和钉钉会议的能力。用户可以随时发起会议，进行沟通协作；空间，提供个人、团队沉淀知识的工具，采用 Block（信息块）设定，将信息的最小单位从“文件”缩小到“信息块”，且可简易编辑、移动，经实时呈现后组成页面，建立个人的知识库、搭建个人网站、管理工作流、存储管理资料。

AI 所回答的内容、知识，可以直接转存到空间，AI 创作的图片、海报等文件可存储到云盘中。所有存储到“空间”的内容，可由 AI 学习，通过搜索实现 AI 智能问答，获取并消费所沉淀的知识，逐步建立个人、小团队专属的知识小模型。

钉钉个人版负责人表示，除了支持升级会员版本提高功能权益外，钉钉个人版在商业化设计方面，也将率先推出“算粒”这一 AI 服务的计量单位，用户使用 AI 问答、AI 图片将会消耗不同数量的算粒，消耗完之后将只能使用免费的限额次数，或者增购算粒。

2022 年 12 月的钉钉产品发布会上，钉钉首次提出将探索个人版产品，为用户提供更轻盈的效率套件；今年 4 月，钉钉宣布全面接入通义千问大模型，个人版也同步接入测试。钉钉个人版项目成员包含阿里云盘、钉钉会议、通义大模型团队、阿里鹿班 AI 和原我来 wolai 团队，包含模型算法、移动协同、智能存储、云通讯等等不同领域的专家。

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关键词：钉钉钉钉个人版

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