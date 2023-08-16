钉钉个人版开放内测：没有已读、没有打卡，AI 服务限时免费

IT之家 8 月 16 日消息，今日钉钉个人版正式启动内测，所有人可在钉钉官网申请加入测试。申请通过后，用户可抢先体验各类 AI 服务，目前文生文、文生图、角色化对话以及 AI 创作等服务均限时免费。

钉钉个人版，主要面向小团队、个人用户、高校大学生等人群。钉钉个人版没有已读没有打卡等功能，内测版本仅有空间、AI、云盘、会议 4 项功能，产品将以 AI 为核心，用户可一站获取类似 ChatGpt、Midjourney、Notion AI 等各类大模型能力：

钉钉个人版以 AI 为核心，提供“贾维斯”文生文 AI 和“缪斯”文生图 AI。用户可通过自然语言对话，解答各种问题、制定策划方案或者绘画。AI 对话机器人支持角色设定，例如选择“程序员” 角色后，AI 的问答将会生成更专业的软件、开发、编码方面的知识；缪斯 AI 支持水彩、素描、油画、3D 卡通等多种风格的绘画。

针对用户不会使用 AI 的问题，在贾维斯和缪斯的 AI 绘画中，设置了指令中心，预置 300 多项 Prompt 模板库，覆盖对话、协作、编程、生活娱乐等十余个场景。用户可按照自身需求直接使用或自定义 AI 指令，快速掌握 AI 对话技巧。

个人版也设置了灵感 Store，目前已上架由阿里鹿班 AI 团队提供 3D 渲染、卡通人物等三款图片创作机器人，未来也将会引入更丰富的场景和多模态能力，接入更多的第三方 AI 服务。

在个人版中，钉钉还整合了我来 wolai 的文档协作、阿里云盘的存储和钉钉会议的能力。用户可以随时发起会议，进行沟通协作；空间，提供个人、团队沉淀知识的工具，采用 Block（信息块）设定，将信息的最小单位从“文件”缩小到“信息块”，且可简易编辑、移动，经实时呈现后组成页面，建立个人的知识库、搭建个人网站、管理工作流、存储管理资料。

AI 所回答的内容、知识，可以直接转存到空间，AI 创作的图片、海报等文件可存储到云盘中。所有存储到“空间”的内容，可由 AI 学习，通过搜索实现 AI 智能问答，获取并消费所沉淀的知识，逐步建立个人、小团队专属的知识小模型。

钉钉个人版负责人表示，除了支持升级会员版本提高功能权益外，钉钉个人版在商业化设计方面，也将率先推出“算粒”这一 AI 服务的计量单位，用户使用 AI 问答、AI 图片将会消耗不同数量的算粒，消耗完之后将只能使用免费的限额次数，或者增购算粒。

2022 年 12 月的钉钉产品发布会上，钉钉首次提出将探索个人版产品，为用户提供更轻盈的效率套件；今年 4 月，钉钉宣布全面接入通义千问大模型，个人版也同步接入测试。钉钉个人版项目成员包含阿里云盘、钉钉会议、通义大模型团队、阿里鹿班 AI 和原我来 wolai 团队，包含模型算法、移动协同、智能存储、云通讯等等不同领域的专家。

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