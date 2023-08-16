波音任命柳青为波音中国总裁

IT之家 8 月 16 日消息，波音公司今日宣布柳青将担任波音中国总裁，该任命将于 9 月 1 日正式生效。

此前，服务公司 34 年的前波音中国总裁谢利嘉（Sherry Carbary）宣布计划于 2023 年年内退休。7 月 10 日开始，柳青受命代理波音中国总裁职务。

作为波音中国总裁，柳青将负责制订和贯彻波音在中国 —— 其最大的民用航空市场之一 —— 的发展和合作战略。他将常驻北京，向波音国际集团总裁布兰登・纳尔逊博士（Dr. Brendan Nelson）汇报工作。

纳尔逊博士表示：“中国一直都对波音至关重要，我们非常幸运可以让柳青来领导中国业务，并打造与中国客户和利益相关方的重要合作伙伴关系。基于超过 20 年的企业高管经验，柳青对中国市场有着独到的理解和深刻的认识。”

IT之家从波音官方得知，柳青出生于中国辽宁省，曾担任福特汽车大中华区副董事长、福特汽车国际市场集团副总裁兼总法律顾问、克莱斯勒汽车及克莱斯勒-戴姆勒公司领导。成为波音中国总裁之前，柳青曾担任波音民用飞机集团飞行服务业务的领导，管理世界各地 15 个培训中心的近 5000 名员工。

▲ 图源波音官网

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